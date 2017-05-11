Зеленський: «Ми не отримували звернення від Штайнмаєра щодо візиту в Україну»

Франка-Вальтера Штайнмаєра до України — раніше той заявляв, що в Києві його не хочуть приймати.



Про це Зеленський заявив на брифінгу з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії 13 квітня, передає



«Щодо Німеччини: я, як президент, і наш Офіс (президента — ред.) офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини з приводу візиту до України», — сказав Зеленський.



Він також додав, що Україна — вільна країна, і вона готова бути для Німеччини транзитною державою, «якщо це питання економіки, а не політики».



За словами Зеленського, з огляду на війну та щоденну загибель людей Україна має право дозволити собі «приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують».



Нагадаємо, 12 квітня німецьке видання Bild писало, що президент Німеччини хоче приїхати до Києва разом із урядовими делегаціями з інших країн ЄС, але Зеленський нібито не хоче з ним зустрічатися через тісні зв'язки Штайнмаєра з росією.



Сам президент Німеччини заявив, що хотів поїхати до Києва, щоб «надіслати потужний сигнал європейської солідарності з Україною».



«Я був готовий до цього. Але, вочевидь, треба визнати, що в Києві цього не хотіли», — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс президента України не отримував від Офісу президента Німеччини звернення щодо візиту німецького лідерадо України — раніше той заявляв, що в Києві його не хочуть приймати.Про цезаявив на брифінгу з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії 13 квітня, передає Радіо Свобода «Щодо Німеччини: я, як президент, і наш Офісофіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини з приводу візиту до України», — сказав Зеленський.Він також додав, що Україна — вільна країна, і вона готова бути для Німеччини транзитною державою, «якщо це питання економіки, а не політики».За словами Зеленського, з огляду на війну та щоденну загибель людей Україна має право дозволити собі «приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують».Нагадаємо, 12 квітня німецьке видання Bild писало, що п, але Зеленський нібито не хоче з ним зустрічатися через тісні зв'язки Штайнмаєра з росією.Сам президент Німеччини заявив, що хотів поїхати до Києва, щоб «надіслати потужний сигнал європейської солідарності з Україною».«Я був готовий до цього. Але, вочевидь, треба визнати, що в Києві цього не хотіли», — сказав він.

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