Зеленський: «Ми не отримували звернення від Штайнмаєра щодо візиту в Україну»
Сьогодні, 03:45
Офіс президента України не отримував від Офісу президента Німеччини звернення щодо візиту німецького лідера Франка-Вальтера Штайнмаєра до України — раніше той заявляв, що в Києві його не хочуть приймати.
Про це Зеленський заявив на брифінгу з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії 13 квітня, передає Радіо Свобода.
«Щодо Німеччини: я, як президент, і наш Офіс (президента — ред.) офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини з приводу візиту до України», — сказав Зеленський.
Він також додав, що Україна — вільна країна, і вона готова бути для Німеччини транзитною державою, «якщо це питання економіки, а не політики».
За словами Зеленського, з огляду на війну та щоденну загибель людей Україна має право дозволити собі «приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують».
Нагадаємо, 12 квітня німецьке видання Bild писало, що президент Німеччини хоче приїхати до Києва разом із урядовими делегаціями з інших країн ЄС, але Зеленський нібито не хоче з ним зустрічатися через тісні зв'язки Штайнмаєра з росією.
Сам президент Німеччини заявив, що хотів поїхати до Києва, щоб «надіслати потужний сигнал європейської солідарності з Україною».
«Я був готовий до цього. Але, вочевидь, треба визнати, що в Києві цього не хотіли», — сказав він.
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Про це Зеленський заявив на брифінгу з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії 13 квітня, передає Радіо Свобода.
«Щодо Німеччини: я, як президент, і наш Офіс (президента — ред.) офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини з приводу візиту до України», — сказав Зеленський.
Він також додав, що Україна — вільна країна, і вона готова бути для Німеччини транзитною державою, «якщо це питання економіки, а не політики».
За словами Зеленського, з огляду на війну та щоденну загибель людей Україна має право дозволити собі «приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують».
Нагадаємо, 12 квітня німецьке видання Bild писало, що президент Німеччини хоче приїхати до Києва разом із урядовими делегаціями з інших країн ЄС, але Зеленський нібито не хоче з ним зустрічатися через тісні зв'язки Штайнмаєра з росією.
Сам президент Німеччини заявив, що хотів поїхати до Києва, щоб «надіслати потужний сигнал європейської солідарності з Україною».
«Я був готовий до цього. Але, вочевидь, треба визнати, що в Києві цього не хотіли», — сказав він.
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