В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію «В»

В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію «В»
Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію «В», усі маршрути погоджені з військовими державними адміністраціями.

Про це повідомили на офіційному каналі МВС у Telegram.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спростили в один етап:

- на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;

- на автомайданчику – A1, A та B1.

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС.

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Теги: іспит, водії, варте уваги
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