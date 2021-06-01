В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію «В»

Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію «В», усі маршрути погоджені з військовими державними адміністраціями.Про це повідомили на офіційному каналі МВС у Telegram.За словами заступника міністра внутрішніх справ, процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спростили в один етап:- на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;- на автомайданчику – A1, A та B1.Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС.