В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію «В»
Сьогодні, 06:40
Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію «В», усі маршрути погоджені з військовими державними адміністраціями.
Про це повідомили на офіційному каналі МВС у Telegram.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спростили в один етап:
- на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
- на автомайданчику – A1, A та B1.
Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС.
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Про це повідомили на офіційному каналі МВС у Telegram.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спростили в один етап:
- на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
- на автомайданчику – A1, A та B1.
Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС.
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Сьогодні, 06:40
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