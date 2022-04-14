Озброєний ракетами та гелікоптером на палубі: що відомо про крейсер «Москва»
Сьогодні, 07:15
У середу, 13 квітня, російський ракетний крейсер «Москва» отримав значні пошкодження внаслідок ураження двома ракетами «Нептун», які випустили українські військові.
Крейсер, який брав безпосередню участь у бомбардуванні наших прикордонників на острові Зміїний, зрештою дістався свого місця призначення.
Про те, що відомо про крейсер «Москва», повідомляють у «Факти ICTV».
Корабель був спущений на воду в Миколаєві ще у 1979 році. Спочатку він отримав назву Слава, проте після списання протичовнового крейсера Москва проекту 1123 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.
У серпні 2008 року крейсер Москва брав участь у російсько-грузинській війні і перебував в територіальних водах Грузії.
Згодом, в другій половині 2015, року корабель очолював постійне оперативне з’єднання ВМФ Росії в Середземному морі, де своїми засобами ППО прикривав російську авіабазу Хмеймім в Сирії.
Остання бойова служба була завершена в лютому 2016 року, після чого корабель не виходив у море.
В жовтні 2018 року 13-й судноремонтний завод в окупованому Криму розпочав роботи з відновлення похідної готовності крейсера Москва, проте контракт не був підписаний і корабль не відновили.
На доковий ремонт в окупованому Севастополі крейсер став 21 квітня 2020 року.
Характеристики:
– Довжина – 186,4 м;
– Ширина – 20,8 м;
– Осадка – 8,4 м;
– Водотоннажність – 11,5 тис. тонн.
– Швидкість – повного ходу – 32,5 вузлів; економічного ходу – 18 вузлів;
– Автономність плавання – 7 500 миль при 18 вузлах;
– Автономність по запасам провіанту — 30 діб;
– Екіпаж – 510 чоловік.
Крейсер «Москва» озброєний:
– артилерійською установкою АК-130,
– шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630,
– вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 Вулкан,
– вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф,
– двома ЗРК Оса-МА,
– двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри.
– на палубі «Москви» базується гелікоптер Ка-27.
Загалом крейсер Москва призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону віддалених з’єднань і вогневу підтримку десанту.
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Крейсер, який брав безпосередню участь у бомбардуванні наших прикордонників на острові Зміїний, зрештою дістався свого місця призначення.
Про те, що відомо про крейсер «Москва», повідомляють у «Факти ICTV».
Корабель був спущений на воду в Миколаєві ще у 1979 році. Спочатку він отримав назву Слава, проте після списання протичовнового крейсера Москва проекту 1123 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.
У серпні 2008 року крейсер Москва брав участь у російсько-грузинській війні і перебував в територіальних водах Грузії.
Згодом, в другій половині 2015, року корабель очолював постійне оперативне з’єднання ВМФ Росії в Середземному морі, де своїми засобами ППО прикривав російську авіабазу Хмеймім в Сирії.
Остання бойова служба була завершена в лютому 2016 року, після чого корабель не виходив у море.
В жовтні 2018 року 13-й судноремонтний завод в окупованому Криму розпочав роботи з відновлення похідної готовності крейсера Москва, проте контракт не був підписаний і корабль не відновили.
На доковий ремонт в окупованому Севастополі крейсер став 21 квітня 2020 року.
Характеристики:
– Довжина – 186,4 м;
– Ширина – 20,8 м;
– Осадка – 8,4 м;
– Водотоннажність – 11,5 тис. тонн.
– Швидкість – повного ходу – 32,5 вузлів; економічного ходу – 18 вузлів;
– Автономність плавання – 7 500 миль при 18 вузлах;
– Автономність по запасам провіанту — 30 діб;
– Екіпаж – 510 чоловік.
Крейсер «Москва» озброєний:
– артилерійською установкою АК-130,
– шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630,
– вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 Вулкан,
– вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф,
– двома ЗРК Оса-МА,
– двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри.
– на палубі «Москви» базується гелікоптер Ка-27.
Загалом крейсер Москва призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону віддалених з’єднань і вогневу підтримку десанту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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