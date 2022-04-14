Озброєний ракетами та гелікоптером на палубі: що відомо про крейсер «Москва»

російський ракетний крейсер «Москва» отримав значні пошкодження внаслідок ураження двома ракетами «Нептун», які випустили українські військові.



Крейсер, який брав безпосередню участь у бомбардуванні наших прикордонників на острові Зміїний, зрештою дістався свого місця призначення.



Про те, що відомо про крейсер «Москва», повідомляють у



Корабель був спущений на воду в Миколаєві ще у 1979 році. Спочатку він отримав назву Слава, проте після списання протичовнового крейсера Москва проекту 1123 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.



У серпні 2008 року крейсер Москва брав участь у російсько-грузинській війні і перебував в територіальних водах Грузії.



Згодом, в другій половині 2015, року корабель очолював постійне оперативне з’єднання ВМФ Росії в Середземному морі, де своїми засобами ППО прикривав російську авіабазу Хмеймім в Сирії.



Остання бойова служба була завершена в лютому 2016 року, після чого корабель не виходив у море.



В жовтні 2018 року 13-й судноремонтний завод в окупованому Криму розпочав роботи з відновлення похідної готовності крейсера Москва, проте контракт не був підписаний і корабль не відновили.



На доковий ремонт в окупованому Севастополі крейсер став 21 квітня 2020 року.



Характеристики:



– Довжина – 186,4 м;

– Ширина – 20,8 м;

– Осадка – 8,4 м;

– Водотоннажність – 11,5 тис. тонн.

– Швидкість – повного ходу – 32,5 вузлів; економічного ходу – 18 вузлів;

– Автономність плавання – 7 500 миль при 18 вузлах;

– Автономність по запасам провіанту — 30 діб;

– Екіпаж – 510 чоловік.



Крейсер «Москва» озброєний:



– артилерійською установкою АК-130,

– шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630,

– вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 Вулкан,

– вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф,

– двома ЗРК Оса-МА,

– двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри.

– на палубі «Москви» базується гелікоптер Ка-27.



Загалом крейсер Москва призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону віддалених з’єднань і вогневу підтримку десанту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 13 квітня,, які випустили українські військові.Крейсер, який брав безпосередню участь у бомбардуванні наших прикордонників на острові Зміїний, зрештою дістався свого місця призначення.Про те, що відомо про крейсер «Москва», повідомляють у «Факти ICTV» Корабель був спущений на воду в Миколаєві ще у 1979 році. Спочатку він отримав назву Слава, проте після списання протичовнового крейсера Москва проекту 1123 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.У серпні 2008 року крейсер Москва брав участь у російсько-грузинській війні і перебував в територіальних водах Грузії.Згодом, в другій половині 2015, року корабель очолював постійне оперативне з’єднання ВМФ Росії в Середземному морі, де своїми засобами ППО прикривав російську авіабазу Хмеймім в Сирії.Остання бойова служба була завершена в лютому 2016 року, після чого корабель не виходив у море.В жовтні 2018 року 13-й судноремонтний завод в окупованому Криму розпочав роботи з відновлення похідної готовності крейсера Москва, проте контракт не був підписаний і корабль не відновили.На доковий ремонт в окупованому Севастополі крейсер став 21 квітня 2020 року.Характеристики:– Довжина – 186,4 м;– Ширина – 20,8 м;– Осадка – 8,4 м;– Водотоннажність – 11,5 тис. тонн.– Швидкість – повного ходу – 32,5 вузлів; економічного ходу – 18 вузлів;– Автономність плавання – 7 500 миль при 18 вузлах;– Автономність по запасам провіанту — 30 діб;– Екіпаж – 510 чоловік.Крейсер «Москва» озброєний:– артилерійською установкою АК-130,– шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630,– вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 Вулкан,– вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф,– двома ЗРК Оса-МА,– двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри.– на палубі «Москви» базується гелікоптер Ка-27.Загалом крейсер Москва призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону віддалених з’єднань і вогневу підтримку десанту.

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