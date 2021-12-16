Луцький бренд «Мульти повар» тепер створює і продає крафтові цукерки*

У вже добре відомого у Луцьку брендуз’явилася смачна новинка – натуральні крафтові цукерки. Їх сміливо можуть їсти дітки та дорослі, які турбуються про своє здоров’я та фігуру зокрема. Якість складників, а тому і кінцевого продукту – головне для виробника.поспілкувалося з власником бренду «Мульти повар – сам собі шеф», аби розповісти нашим читачам про смачні, натуральні і швидкі в приготуванні новинки мережі.Нині багато кому важко концентруватися на буденних справах, часто просто немає натхнення готувати або ж банально немає на це часу. Тому «Мульти повар» точно стане в нагоді. Їжа, яку варто лише розморозити, зекономить час і буде смачною та корисною. Це вже перевірено часом та безліччю задоволених клієнтів.«Наш бренд постійно розвивається. Ми популяризуємо заморожені суші, готову та напів готову їжу. Виготовляємо також торти й різні кондитерські вироби. У нас дійсно смачне морозиво: італійське «Джелато» і домашнє натуральне», - переконує співласник мережі Володимир Матвійчук.Зазначимо, що виробництво смаколиків відбувається за склом, тож покупці можуть бачити весь процес приготування!Пан Володимир запевняє: використовують лише натуральні інгредієнти, зокрема, 100% бельгійський шоколад, з нього готують глазур для новостворених цукерок, наприклад.«Тепер ми почали виготовляти цукерки. Надихнули на цю ідею наші покупці, які запропонували виробництво натуральних солодощів. Зробили, усе протестували, і тепер у нашій лінійці цукерок є п’ять видів. Але це лише початок!» - запевняє Володимир Матвійчук.Наразі можна придбати такі цукерки:Ціна за одну штуку – від восьми гривень.До слова, «Мульти повар» пропонує також лінійку солодощів для веганів і для тих, хто дотримується посту (уявіть, є навіть пісні торти).Незабаром – спекотне літо, тому власник мережі запрошує на «Джелато» – повністю натуральне морозиво, яке роблять з фермерського молока. Оскільки воно містить на 70% менше повітря та при цьому більше смакових якостей, ніж інші види заморожених десертів, це надає йому щільність та насиченість, що відрізняє його від іншого морозива.Аби переконатися у користі й поживності смаколика та обрати свій фаворит, варто якнайшвидше завітати до магазину.І ще одна гордість мережі – торт «Луцьк». Як-от «Київський», але у нашого міста – своя родзинка. Виріб містить у собі маковий бісквіт, лісові горіхи, мус на основі чорного шоколаду, вишневе компоте та мус на основі молочного шоколаду. Зверху торт покритий білим та молочним шоколадом. До речі, його смак дещо нагадує відомі «Жіночі примхи». Той випадок, коли торт обов’язково повинні скуштувати всі: і лучани, і гості міста.Тим паче, придбати смачнючий десерт можна за дуже доступною ціною: 200 гривень за 800 грамів.Крафтові горішки – теж новинка мережі. Їхня лінійка налічує аж 6 видів! Тобто вибір начинки не обмежується лише згущеним молоком. Наприклад, горішок «Баунті».Вперше у Луцьку мережа магазинів запустила продаж заморожених суші. Головне у процесі їх створення – правильне використання технології шокової заморозки. Завдяки їй, рис не втрачає свій вигляд та не липне. До речі, такі суші навіть безпечніші, адже заморожування дозволяє уникнути розвитку мікрофлори у морепродуктах, на відміну від тих, які щойно приготували.Зауважимо, що ціна японської страви – досить бюджетна: від 170 гривень за пів кілограма. І не треба чекати годину на доставку. 10 хвилин у мікрохвильовці – і можна куштувати.Те, що користується великим попитом і те, що просто обожнюють діти. «Мульти повар» крокує в ногу з часом і теж виготовляє піцу з сирними бортиками, які частенько залишають у тарілці й дорослі.Також зауважимо, що піца коштує від 52 гривень. А свій улюблений смак знайде навіть найвибагливіший гурман.