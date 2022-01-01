Комендатська година у великодню ніч: як волинянам святити паски

Комендатська година у великодню ніч: як волинянам святити паски
У пасхальну ніч комендантська година буде діяти на території всієї області. Громадян закликають дотримуватись правил воєнного стану, бути пильними і не зловживати алкоголем.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Разом з тим, під час дії комендантської години, буде дозволено відвідання культових споруд для освячення великодніх кошиків. Будь-яке інше безпідставне перебування на вулицях та в громадських місцях вважатиметься порушенням комендантської години.

Особи, які перебуватимуть поза межами храмів та прилеглих до них територій, де проводитимуться обряди освячення, будуть перевірятись правоохоронцями. Так само зупинятимуться для перевірки транспортні засоби.

До кожного такого випадку буде індивідуальний підхід.

При перебуванні на території культових споруд необхідно мати із собою документи, які посвідчують особу, а на прохання охоронців правопорядку - пред’явити їх.

«Поліцейські посилено стежитимуть за безпекою та громадським порядком поблизу культових споруд, здійснюватимуть патрулювання вулиць, населених пунктів та автошляхів, аби не допустити правопорушень та оперативно реагувати на будь-які протиправні дії», - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.


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Теги: Великдень 2022, Пасха, воєнний стан, Луцьк, Волинь
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