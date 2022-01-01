У Волинській обласній лікарні тепер працюватимуть київські трансплантологи. ВІДЕО





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До Луцька столичні лікарі переїхали в березні, зокрема першу трансплантацію провели 23 березня, – розповів меддиректор Волинської клінічної лікарні Микола Галей.



З його слів, відділення для київських медиків облаштували у колишньому відділення пульмонології.







Усього зі столичної лікарні до Луцька переїхало семеро лікарів: хірурги-трансплантологи, координатор-трансплантолог і лікар-нефролог. Це вся команда, яка забезпечує тривалий процес підготовки, пересадку органів та післяопераційний період, – каже лікарка з Києва Христина Ходак.



"Мій вечір перед війною був у відділенні, ми готували документацію до трансплантації пацієнтів. На ранок мала бути родинна трансплантація, і коли вранці прокинулася під сирени, то до кінця не зрозуміла, що відбувається", – зазначила медичка.







Перед прийомом нового пацієнта на базі Волинської обласної клінічної лікарні київські трансплантологи проводять консиліум.







Завідувач відділення трансплантації з Києва Михайла Загрійчука говорить: нинішня робота в Луцьку принесе користь важким пацієнтам, які потребують пересадки органів, а також дозволить створити технологію та команду серед волинських лікарів.



"Ми можемо виконати саму трансплантацію в Києві, але ж ми не впевнені, що через 1-2 тижні знову не відновляться бойові дії, а тут все ж тихо. Ми живемо тим днем, коли повернемося назад у Киї, і я майже усі вихідні там, консультуємо", – зазначив лікар.







Лікарка з команди столичних трансплантологів Тетяна Мигалега розповіла: раніше до роботи в Києві діставалася півтори години, нині за 10 хвилин, тож затишний Луцьк їй до вподоби.



"Як повернуся, то найперше обійму маму, бо вона лишилася у Київській області з бабусею. Вся родина там і їм дуже важко, бо я тут. І коли кажуть, що в Києві вже спокійніше, то на душі стає легше, бо розумієш, що їм вже не так страшно", – додала медичка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній лікарні облаштувалася команда медичних фахівців із Київської обласної лікарні, яка передає досвід місцевим лікарям.Про це повідомляє "Суспільне".До Луцька столичні лікарі переїхали в березні, зокрема першу трансплантацію провели 23 березня, – розповів меддиректор Волинської клінічної лікарніЗ його слів, відділення для київських медиків облаштували у колишньому відділення пульмонології.Усього зі столичної лікарні до Луцька переїхало семеро лікарів: хірурги-трансплантологи, координатор-трансплантолог і лікар-нефролог. Це вся команда, яка забезпечує тривалий процес підготовки, пересадку органів та післяопераційний період, – каже лікарка з Києва"Мій вечір перед війною був у відділенні, ми готували документацію до трансплантації пацієнтів. На ранок мала бути родинна трансплантація, і коли вранці прокинулася під сирени, то до кінця не зрозуміла, що відбувається", – зазначила медичка.Перед прийомом нового пацієнта на базі Волинської обласної клінічної лікарні київські трансплантологи проводять консиліум.Завідувач відділення трансплантації з Києваговорить: нинішня робота в Луцьку принесе користь важким пацієнтам, які потребують пересадки органів, а також дозволить створити технологію та команду серед волинських лікарів."Ми можемо виконати саму трансплантацію в Києві, але ж ми не впевнені, що через 1-2 тижні знову не відновляться бойові дії, а тут все ж тихо. Ми живемо тим днем, коли повернемося назад у Киї, і я майже усі вихідні там, консультуємо", – зазначив лікар.Лікарка з команди столичних трансплантологів Тетяна Мигалега розповіла: раніше до роботи в Києві діставалася півтори години, нині за 10 хвилин, тож затишний Луцьк їй до вподоби."Як повернуся, то найперше обійму маму, бо вона лишилася у Київській області з бабусею. Вся родина там і їм дуже важко, бо я тут. І коли кажуть, що в Києві вже спокійніше, то на душі стає легше, бо розумієш, що їм вже не так страшно", – додала медичка.

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