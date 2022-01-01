Волинська прокуратура на потреби армії передала 74 вилучені автівки

За сприяння волинських прокурорів для потреб Збройних Сил України передали 74 транспортні засоби та понад півмільйона гривень.Про це інформує Волинська обласна прокуратура.Волинська обласна прокуратура вжила заходів задля передачі на потреби Збройних Сил України майна, вилученого під час досудового розслідування кримінальних проваджень, у тому числі визнаного речовими доказами та арештованого у провадженнях.Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим передали 74 транспортні засоби (легкові авто, вантажівки, вантажно-пасажирські, автомобілі підвищеної прохідності та причепи) і понад 35 тонн паливно-мастильних матеріалів.Окрім того, за клопотаннями прокурорів органів Волинської обласної прокуратури в дохід держави на потреби Збройних Сил України звернули понад 574 тисячі гривень застав, внесених задля забезпечення виконання обвинуваченими у кримінальних провадженнях покладених на них процесуальних обов'язків.