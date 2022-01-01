На Маневиччині – ДТП, постраждав 16-річний

На Маневиччині – ДТП, постраждав 16-річний
Подія трапилась учора, близько 13 години, в селі Оконськ.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

44-річний маневиччанин, керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter та виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі мотоциклу Musstang і зіткнувся з ним. За кермом двоколісного перебував 16-річний школяр – мешканець сусіднього населеного пункту.

Хлопець отримав численні травми, його госпіталізували у відділення хірургії Маневицької лікарні.

На Маневиччині – ДТП, постраждав 16-річний


За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують слідчі.

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Теги: ДТП, Волинь, Маневиччина
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