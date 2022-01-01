На Маневиччині – ДТП, постраждав 16-річний





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



44-річний маневиччанин, керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter та виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі мотоциклу Musstang і зіткнувся з ним. За кермом двоколісного перебував 16-річний школяр – мешканець сусіднього населеного пункту.



Хлопець отримав численні травми, його госпіталізували у відділення хірургії Маневицької лікарні.







За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують слідчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подія трапилась учора, близько 13 години, в селі Оконськ.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.44-річний маневиччанин, керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter та виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі мотоциклу Musstang і зіткнувся з ним. За кермом двоколісного перебував 16-річний школяр – мешканець сусіднього населеного пункту.Хлопець отримав численні травми, його госпіталізували у відділення хірургії Маневицької лікарні.За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують слідчі.

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