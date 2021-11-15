У Луцьку зіткнулися Opel та Chevrolet. ФОТО

У Луцьку зіткнулися Opel та Chevrolet. ФОТО
Учора, 13 квітня, у Луцьку, на перехресті вулиць Садовського – Дубнівська, близько 15 години трапилася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися Opel та Chevrolet.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Внаслідок аварії постраждала пасажирка Chevrolet – 56-річна мешканка Рівненської області. Для надання меддопомоги її доставили до лікарні. Водії транспортних засобів були тверезі.

У Луцьку зіткнулися Opel та Chevrolet. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Opel та Chevrolet. ФОТО


За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують слідчі.

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Теги: Луцьк, ДТП, Дубнівська
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