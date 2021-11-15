У Луцьку зіткнулися Opel та Chevrolet. ФОТО





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Внаслідок аварії постраждала пасажирка Chevrolet – 56-річна мешканка Рівненської області. Для надання меддопомоги її доставили до лікарні. Водії транспортних засобів були тверезі.







За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують слідчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 13 квітня, у Луцьку, на перехресті вулиць Садовського – Дубнівська, близько 15 години трапилася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися Opel та Chevrolet.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Внаслідок аварії постраждала пасажирка Chevrolet – 56-річна мешканка Рівненської області. Для надання меддопомоги її доставили до лікарні. Водії транспортних засобів були тверезі.За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують слідчі.

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