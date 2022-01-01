Якщо Москва вдарить по Києву, то Україна завдасть удару у відповідь, – Арестович
Сьогодні, 11:25
Радник Голови Офісу президента України Олексій Арестович не сумнівається у тому, що Росія може завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема у Києві.
Про це він повідомив під час розмови з адвокатом Марком Фейгіном, пише ТСН.
Арестович прокоментував заяву офіційного речника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, який нещодавно сказав, що Збройні сили РФ можуть завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема у Києві, у разі "диверсій" та завдання ударів українськими військами по об'єктах в Росії.
"Те, що вони можуть врізати, я не сумніваюся ані секунди. Ба більше, знаючи їхній характер, я впевнений, що вони вріжуть в останній день під час заключення мирного договору. Це ж кремлівські. Але вони ж сказали, що битимуть по органах управління, у яких приймаються рішення. Тобто небезпеці піддаються органи військового управління, всі центральні апарати силових структур. Можливо, Верховна Рада, можливо Кабмін, Офіс президента", - сказав Арестович.
Він зазначив, що якщо Москва таки завдасть удару по Києву, то Україна вдарить у відповідь:
"Ми завжди до цього готові. Нехай летить, подивимось. Треба просто пам'ятати, що на будь-який вистріл по нашим органам управління в нас знайдеться своя різьба. Тут треба бути обережним у питанні підняття ставок. Тому що можливості по Росії, одразу хочу сказати, у нас чудові. І те, що ми їх поки не використовуємо, ну це будь-яка війна – вона ж має ступінь ескалації. Хочете ескалувати – давайте ескальнем", - сказав Арестович.
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Про це він повідомив під час розмови з адвокатом Марком Фейгіном, пише ТСН.
Арестович прокоментував заяву офіційного речника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, який нещодавно сказав, що Збройні сили РФ можуть завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема у Києві, у разі "диверсій" та завдання ударів українськими військами по об'єктах в Росії.
"Те, що вони можуть врізати, я не сумніваюся ані секунди. Ба більше, знаючи їхній характер, я впевнений, що вони вріжуть в останній день під час заключення мирного договору. Це ж кремлівські. Але вони ж сказали, що битимуть по органах управління, у яких приймаються рішення. Тобто небезпеці піддаються органи військового управління, всі центральні апарати силових структур. Можливо, Верховна Рада, можливо Кабмін, Офіс президента", - сказав Арестович.
Він зазначив, що якщо Москва таки завдасть удару по Києву, то Україна вдарить у відповідь:
"Ми завжди до цього готові. Нехай летить, подивимось. Треба просто пам'ятати, що на будь-який вистріл по нашим органам управління в нас знайдеться своя різьба. Тут треба бути обережним у питанні підняття ставок. Тому що можливості по Росії, одразу хочу сказати, у нас чудові. І те, що ми їх поки не використовуємо, ну це будь-яка війна – вона ж має ступінь ескалації. Хочете ескалувати – давайте ескальнем", - сказав Арестович.
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