Краматорськ і Костянтинівка можуть стати наступними цілями російських військ, – розвідка

Краматорськ і Костянтинівка можуть стати наступними цілями російських військ, – розвідка
Президент РФ Володимир Путін цікавиться східними областями України та готується до нового наступу, вважає розвідка Великої Британії.

Про це інформує Міноборони Британії у Тwitter, передає УП.

"Виступ Путіна у вівторок підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу.

Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.

У Міноборони Британії нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.

Зазначимо, що 8 квітня окупанти вже здійснили ракетний обстріл залізничного вокзалу Краматорська, з якого намагались евакуюватись цивільні.

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Теги: Краматорськ, війна, РФ, Костянтинівка, Путін
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