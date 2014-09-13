Краматорськ і Костянтинівка можуть стати наступними цілями російських військ, – розвідка

Володимир Путін цікавиться східними областями України та готується до нового наступу, вважає розвідка Великої Британії.



Про це інформує Міноборони Британії у Тwitter, передає



"Виступ Путіна у вівторок підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу.



Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.



У Міноборони Британії нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.



Зазначимо, що 8 квітня окупанти вже здійснили



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