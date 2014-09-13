Краматорськ і Костянтинівка можуть стати наступними цілями російських військ, – розвідка
Сьогодні, 12:28
Президент РФ Володимир Путін цікавиться східними областями України та готується до нового наступу, вважає розвідка Великої Британії.
Про це інформує Міноборони Британії у Тwitter, передає УП.
"Виступ Путіна у вівторок підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу.
Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.
У Міноборони Британії нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.
Зазначимо, що 8 квітня окупанти вже здійснили ракетний обстріл залізничного вокзалу Краматорська, з якого намагались евакуюватись цивільні.
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Про це інформує Міноборони Британії у Тwitter, передає УП.
"Виступ Путіна у вівторок підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу.
Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.
У Міноборони Британії нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.
Зазначимо, що 8 квітня окупанти вже здійснили ракетний обстріл залізничного вокзалу Краматорська, з якого намагались евакуюватись цивільні.
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