На Волині на блокпості зупинили 18-річного водія BMW без посвідчення

Волинські патрульні притягнули до відповідальності 18-річного керманича, який не отримував посвідчення водія і сів за кермо.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі, 14 квітня, патрульні, які несли службу на одному з блокпостів на Волині, зупинили для перевірки автомобіль BMW 330 I.Під час перевірки документів, охоронці порядку встановили, що 18-річний керманич керував авто без посвідчення водія, оскільки ніколи його не отримував.На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.