На Волині на блокпості зупинили 18-річного водія BMW без посвідчення
Сьогодні, 13:28
Волинські патрульні притягнули до відповідальності 18-річного керманича, який не отримував посвідчення водія і сів за кермо.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 14 квітня, патрульні, які несли службу на одному з блокпостів на Волині, зупинили для перевірки автомобіль BMW 330 I.
Під час перевірки документів, охоронці порядку встановили, що 18-річний керманич керував авто без посвідчення водія, оскільки ніколи його не отримував.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 14 квітня, патрульні, які несли службу на одному з блокпостів на Волині, зупинили для перевірки автомобіль BMW 330 I.
Під час перевірки документів, охоронці порядку встановили, що 18-річний керманич керував авто без посвідчення водія, оскільки ніколи його не отримував.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З російського полону звільнили двох українських пілотів
Сьогодні, 13:55
Волинські піротехніки вирушили розчищати Чернігівщину від вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 13:48
На Волині на блокпості зупинили 18-річного водія BMW без посвідчення
Сьогодні, 13:28
Краматорськ і Костянтинівка можуть стати наступними цілями російських військ, – розвідка
Сьогодні, 12:28
Медіа