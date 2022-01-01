Вихваляється, як танком переїхав легковик: СБУ перехопила розмову окупанта

У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Зокрема, вихаваляються новою «розвагою», розповідають, як на танках переїжджають легкові автомобілі.Про це повідомляє Служба безпеки України.«Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает», – говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.«И с какой скоростью надо ехать?» – перепитує співрозмовник. Це єдине запитання, яке його цікавило.«Я еб*шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет», – відповідає ворожий вояка. Називає це «спортивним інтересом»…«Що ж, окупанти, це вам не "танчики".Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця», - зазначили у спецслужбі.