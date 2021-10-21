Волинські піротехніки вирушили розчищати Чернігівщину від вибухонебезпечних предметів

14 квітня волинські працівники групи піротехнічних робіт вирушили у Чернігівську область для проведення робіт із розмінування територій населених пунктів, об’єктів інфраструктури та життєзабезпечення.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.Для виконання завдань за призначенням направлена група піротехніків з п’яти осіб на чолі з майором служби цивільного захисту, залучили дві одиниці техніки. Група укомплектована засобами бронезахисту та зв’язку, аптечками та необхідним майном і спорядженням для проведення розмінування.Перед від’їздом начальник управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захиступоспілкувався з саперами, які вирушили у небезпечний регіон та висловив упевнення, що вони гідно виконають поставлені завдання й побажав рятувальникам безпечної роботи та швидкого повернення додому.