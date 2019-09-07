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З російського полону звільнили двох українських пілотів

З російського полону звільнили двох українських пілотів
ГУР МО звільнило двох українських пілотів, які знаходилися в полоні російських окупантів. Іван Пепеляшко та Олексій Чиж потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань на Чернігівщині.

Про це інформують на фейсбук-сторінці ГУР.

"Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились в камері ще з вісьмома українськими офіцерами. Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги.

"Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні "нациків", каже Пепеляшко: "Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо@нуті якісь...", - йдеться у повідомленні.

Пілоти зараз у шпиталі, отримують медичну допомогу. Як їх звільнили з полону – наразі невідомо.

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Теги: ГУР, Міноборони, полон, пілоти, Україна
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