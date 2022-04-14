У МОН назвали кількість повністю зруйнованих навчальних закладів в Україні





Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону у четвер, 14 квітня, пише



«На сьогоднішній день повністю зруйновано 88 навчальних закладів, частково зазнали пошкоджень 869 закладів, 33 заклади вищої, професійної вищої освіти, які вимушено залишили місця постійної дислокації та переїхали для організації освітнього процесу на інші території», - сказав він.



За словами міністра, 33 установи перебувають у статусі переміщених, наприклад, Маріупольський державний університет, Чернігівська політехніка.



«Тобто вони працюють не у своїх стінах, а у своєму статусі. Усі бази даних збережено», – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку російського вторгнення повністю зруйновано майже 90 навчальних закладів, понад 33 заклади вищої та професійної освіти переїхали до інших регіонів.Про це повідомив міністр освіти та наукив ефірі національного телемарафону у четвер, 14 квітня, пише Слово і Діло. «На сьогоднішній день повністю зруйновано 88 навчальних закладів, частково зазнали пошкоджень 869 закладів, 33 заклади вищої, професійної вищої освіти, які вимушено залишили місця постійної дислокації та переїхали для організації освітнього процесу на інші території», - сказав він.За словами міністра, 33 установи перебувають у статусі переміщених, наприклад, Маріупольський державний університет, Чернігівська політехніка.«Тобто вони працюють не у своїх стінах, а у своєму статусі. Усі бази даних збережено», – сказав він.

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