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Крейсер «Москва» після влучання перекинувся і почав тонути

Крейсер «Москва» після влучання перекинувся і почав тонути
Уражений російський крейсер "Москва" внастідок атаки Збройних сил отримав суттєві пошкодження, а після пожежі перекинувся і почав тонути.

Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь" ЗСУ.

"В Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" - флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.

Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", - сказав спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Він повідомив, що за добу на Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 вояк та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72.

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Збройні сили також знищили військову техніку та склад боєприпасів окупантів.

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Теги: крейсер "Москва"
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