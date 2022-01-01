Крейсер «Москва» після влучання перекинувся і почав тонути





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"В Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" - флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.



Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", - сказав спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.



Він повідомив, що за добу на Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 вояк та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72.



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Збройні сили також знищили військову техніку та склад боєприпасів окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уражений російський крейсер "Москва" внастідок атаки Збройних сил отримав суттєві пошкодження , а після пожежі перекинувся і почав тонути.Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь" ЗСУ."В Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" - флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", - сказав спікер оперативного командування "Південь" ЗСУВін повідомив, що за добу на Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 вояк та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72.Збройні сили також знищили військову техніку та склад боєприпасів окупантів.

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