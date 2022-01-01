Розшукують волинянина, який 11 квітня пішов з дому і не повернувся

Розшукують волинянина, який 11 квітня пішов з дому і не повернувся
Поліція розшукує безвісти зниклого 37-річного жителя Луцького району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліція встановлює місцезнаходження Крисюка Назара Івановича, 16 квітня 1984 року народження, жителя села Угринів. Чоловік 11 квітня пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.

Його прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 175-185 см, середньої тілобудови, волосся коротке світлого кольору.

Просять громадян, яким відома інформація про зниклого громадянина, невідкладно телефонувати в поліцію за номерами: (0332)24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.

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Теги: розшук, поліція, Волинь
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