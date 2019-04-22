Страсний тиждень перед Пасхою 2022 року: традиції





Про це пише



Для християн Західного обряду (католиків) страсний тиждень триватиме від 10 до 16 квітня, Христове Воскресіння буде 17 квітня. Страсний тиждень у християн Східного обряду - від 17 до 23 квітня, а сам Великдень - 24 квітня.



Вербна неділя



Останню неділю перед Великоднем називають "вербною". За християнським писанням Христос в цей день в'їхав до Єрусалиму, а миряни устелили йому дорогу пальмовим листям. В Україні пальмове листя замінили на вербу. Через це у вербну неділю у церкві освячують вербу та несуть її до дому.



Великий понеділок



В цей день проводяться церковні служби під час яких згадується сюжети про патріарха Йосифа, якого зрадили брати, про прокляття Христом безплідної смоковниці - символу душі, що не покаялася у гріхах. Цього дня починається суворий піст, можна їсти лише хліб, фрукти та овочі, а для ченціва відмова від їжі взагалі. Цього дня починається підготовка дому до свята. Чоловіки займаються дрібним ремонтом, жінки - прибиранням, пранням тощо.



Великий вівторок



В богослужіннях цього дня згадують бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі - пророцтва Христа про зраду Юди, зречення Петра, вчення про добрі справи, Страшний суд.



У вівторок традиційно готують одяг для свята, вибирають скатертину на святковий стіл та рушник з яким підуть до церкви на Великодню службу, починають купувати продукти до свята. У цей день можна працювати на землі.



Велика середа



Вважається, що цього дня Юда зрадив Ісуса Христа за 30 срібників, згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса та помазала їх миром. Цього дня віряни сповідаються у церкві.



В середу завершують прибирання в хаті та починають прикрашати дім до Паски, починають купувати яйця щоб пофарбувати на Великдень.



Великий четвер



Цього дня перед розп'яттям Христа відбулася Таємна вечеря. Під час богослужінь, що проводяться в цей день згадують страждання Сина Божого. У Великий четвер зазвичай християни причащаються.



Великий четвер називається "Чистим". Традиційно цей день починають до сходу сонця, купанням з молитвою. Саме цього дня проводять генеральне прибирання, печуть паски, фарбують яйця.



Страсна п'ятниця



Остання п'ятниця перед Великоднем називається страсною. Цього дня Ісуса розп'яли на хресті, цього дня він помер заради людей. Цей найбільший день скорботи. Багато хто в цей день взагалі відмовляється від їжі до вечірньої служби коли виносять Плащаницю. Традиційно цього дня скорботи поводились дуже стримано, у молитвах.



Велика субота



Цього дня згадують про поховання Христа, його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст, і всі збираються до храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страсна неділя, або страсна седмиця - останній, найважливіший тиждень перед Паскою. Він присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню. Тому на цей тиждень випадають найсуворіші обмеження. Також у страсний тиждень готуються до світлого Воскресіння.Про це пише ТСН. Для християн Західного обряду (католиків) страсний тиждень триватиме від 10 до 16 квітня, Христове Воскресіння буде 17 квітня. Страсний тиждень у християн Східного обряду - від 17 до 23 квітня, а сам Великдень - 24 квітня.Останню неділю перед Великоднем називають "вербною". За християнським писанням Христос в цей день в'їхав до Єрусалиму, а миряни устелили йому дорогу пальмовим листям. В Україні пальмове листя замінили на вербу. Через це у вербну неділю у церкві освячують вербу та несуть її до дому.В цей день проводяться церковні служби під час яких згадується сюжети про патріарха Йосифа, якого зрадили брати, про прокляття Христом безплідної смоковниці - символу душі, що не покаялася у гріхах. Цього дня починається суворий піст, можна їсти лише хліб, фрукти та овочі, а для ченціва відмова від їжі взагалі. Цього дня починається підготовка дому до свята. Чоловіки займаються дрібним ремонтом, жінки - прибиранням, пранням тощо.В богослужіннях цього дня згадують бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі - пророцтва Христа про зраду Юди, зречення Петра, вчення про добрі справи, Страшний суд.У вівторок традиційно готують одяг для свята, вибирають скатертину на святковий стіл та рушник з яким підуть до церкви на Великодню службу, починають купувати продукти до свята. У цей день можна працювати на землі.Вважається, що цього дня Юда зрадив Ісуса Христа за 30 срібників, згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса та помазала їх миром. Цього дня віряни сповідаються у церкві.В середу завершують прибирання в хаті та починають прикрашати дім до Паски, починають купувати яйця щоб пофарбувати на Великдень.Цього дня перед розп'яттям Христа відбулася Таємна вечеря. Під час богослужінь, що проводяться в цей день згадують страждання Сина Божого. У Великий четвер зазвичай християни причащаються.Великий четвер називається "Чистим". Традиційно цей день починають до сходу сонця, купанням з молитвою. Саме цього дня проводять генеральне прибирання, печуть паски, фарбують яйця.Остання п'ятниця перед Великоднем називається страсною. Цього дня Ісуса розп'яли на хресті, цього дня він помер заради людей. Цей найбільший день скорботи. Багато хто в цей день взагалі відмовляється від їжі до вечірньої служби коли виносять Плащаницю. Традиційно цього дня скорботи поводились дуже стримано, у молитвах.Цього дня згадують про поховання Христа, його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст, і всі збираються до храму.

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