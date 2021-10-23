У Луцькому районі вантажівка на смерть збила жінку





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Жінка від отриманих травм померла у лікарні.



На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчі провели огляд місця події. Встановлено, що водій вантажівки був тверезий.



За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України під час якого з’ясують усі обставини події.



Триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 квітня, близько 11:00 години у селі Тростянець Луцького району водій вантажівки збив жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Жінка від отриманих травм померла у лікарні.На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчі провели огляд місця події. Встановлено, що водій вантажівки був тверезий.За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України під час якого з’ясують усі обставини події.Триває перевірка.

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