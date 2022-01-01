Російський загарбник залишив передсмертне послання рідному брату, – СБУ

Російський загарбник залишив передсмертне послання рідному брату, де закликає не їхати на війну в Україну.Про це свідчить голосове повідомлення, яке СБУ знайшла у телефоні загиблого окупанта.«Асвабадітєль» намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а от єдиний шлях повернутися з війни в Україні – поїхати «грузом 200».За його словами, російському командуванню на них байдуже і «здесь вообще за людей никого не считают, всем пох*й. У нас люди, бл*, просто так умирают… их тела даже не забирают. Если ты отбился от колоны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет».Сподіваємось, що «посилка» з надписом «груз 200» стане ще одним аргументом для брата, що сюди приїжджати не варто.