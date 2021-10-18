У Луцьку переселенці-пільговики зможуть безкоштовно їздити в тролейбусах





Про це повідомляє відділ транспорту міської ради.



13 квітня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про видачу персоніфікованих пільгових електронних квитків (тролейбус) вимушено переселеним особам на безоплатній основі за наявності довідки про взяття на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної громади на період воєнного стану.



Пільгове перевезення пасажирів громадським транспортом (тролейбус) передбачено переліком пільг, зазначених у додатку 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2021 №1030-1 “Про перелік категорій громадян, яким буде надаватись безплатний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом Луцької міської територіальної громади у 2022 році”.



Для отримання персоніфікованого електронного квитка вимушено переселеним особам необхідно звернуться в ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”, що знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 16а.



Для оформлення та отримання електронного квитка (персоніфікованого) необхідно пред’явити довідку про взяття на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної громади, паспорт громадянина України та документ, що дає право на пільгу (пільгове посвідчення).



З переліком категорій громадян, яким буде надаватись безплатний проїзд при здійсненні перевезень громадським транспортом (тролейбус) у 2022 році можна ознайомитися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вимушено переселеним особам видадуть персоніфіковані пільгові електронні квитки для безплатного проїзду в тролейбусах.Про це повідомляє відділ транспорту міської ради.13 квітня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про видачу персоніфікованих пільгових електронних квитків (тролейбус) вимушено переселеним особам на безоплатній основі за наявності довідки про взяття на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної громади на період воєнного стану.Пільгове перевезення пасажирів громадським транспортом (тролейбус) передбачено переліком пільг, зазначених у додатку 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2021 №1030-1 “Про перелік категорій громадян, яким буде надаватись безплатний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом Луцької міської територіальної громади у 2022 році”.Для отримання персоніфікованого електронного квитка вимушено переселеним особам необхідно звернуться в ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”, що знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 16а.Для оформлення та отримання електронного квитка (персоніфікованого) необхідно пред’явити довідку про взяття на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної громади, паспорт громадянина України та документ, що дає право на пільгу (пільгове посвідчення).З переліком категорій громадян, яким буде надаватись безплатний проїзд при здійсненні перевезень громадським транспортом (тролейбус) у 2022 році можна ознайомитися тут.

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