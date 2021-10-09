Інфляція цьогоріч може перевищити 20%





Про це йдеться в підсумках засідання Комітету з монетарної політики Національного банку, пише



За оцінками регулятора, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі через наслідки повномасштабної війни.



Цьогоріч за підсумками року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою. Подорожчання товарів і послуг зумовлюють порушення виробничих процесів та логістики, ефекти перенесення девальвації курсу гривні, яка відбулася напередодні війни та високу вартість енергоносіїв.



При цьому зростання цін стримуватиметься заходами НБУ та уряду, наприклад тимчасовою фіксацією курсу гривні, зниженням податків, фіксацією тарифів на комунальні послуги та держрегулювання цін на окремі продукти харчування та пальне. Крім того, стримувати ціни буде надлишок агропродукції через обмежені можливості експорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк знову не змінив облікову ставку на рівні 10% та фіксує посилений інфляційний тиск через війну, внаслідок чого ціни за рік можуть зрости на 20%.Про це йдеться в підсумках засідання Комітету з монетарної політики Національного банку, пише Економічна правда. За оцінками регулятора, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі через наслідки повномасштабної війни.Цьогоріч за підсумками року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою. Подорожчання товарів і послуг зумовлюють порушення виробничих процесів та логістики, ефекти перенесення девальвації курсу гривні, яка відбулася напередодні війни та високу вартість енергоносіїв.При цьому зростання цін стримуватиметься заходами НБУ та уряду, наприклад тимчасовою фіксацією курсу гривні, зниженням податків, фіксацією тарифів на комунальні послуги та держрегулювання цін на окремі продукти харчування та пальне. Крім того, стримувати ціни буде надлишок агропродукції через обмежені можливості експорту.

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