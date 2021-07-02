Як на Волині відновлюватимуть роботу дитсадків

Як на Волині відновлюватимуть роботу дитсадків
У Волинській області вивчають питання відновлення роботи дитсадків.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, все більше клопотань про це надходить від батьків, які повернулись на робочі місця. Тож управління освіти і науки облдержадміністрації вивчає питання щодо можливості відновлення роботи дитсадків на Волині.

«Зокрема, для початку рекомендовано вивчити потребу батьків відповідної громади. Якщо така необхідність є, то необхідно розглянути можливість відновлення роботи дошкільних закладів в очному режимі, приміщення яких облаштовані захисними спорудами», - йдеться у повідомленні Погуляйка.

З міркувань безпеки при формуванні груп рекомендовано встановити максимальну наповнюваність на рівні 12 дітей, а кількість вихователів збільшити. Так, на 2-3 дитини має бути 1 вихователь.

Саме таким чином невдовзі окремі громади планують відновити роботу дошкільних закладів.

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Теги: дитсадки, Волинь
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