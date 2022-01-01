Росія вдарила ракетами по Чернігівщині
Сьогодні, 18:36
Росія нанесла ракетний удар по Чернігівщині.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначили в ОК "Північ".
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Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначили в ОК "Північ".
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