Росія вдарила ракетами по Чернігівщині





Про це



"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначили в ОК "Північ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія нанесла ракетний удар по Чернігівщині.Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ"."Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначили в ОК "Північ".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію