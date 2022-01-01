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Росія вдарила ракетами по Чернігівщині

Росія вдарила ракетами по Чернігівщині
Росія нанесла ракетний удар по Чернігівщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначили в ОК "Північ".

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Теги: Росія, Україна, війна
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