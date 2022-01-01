Верховна Рада визнала війну Росії геноцидом проти українців





Про це повідомляють на





У четвер ВР ухвалила постанову №7276 про заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".



Мета — визнання Верховною Радою України дій, вчинених збройними силами російської федерації та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії рф проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом Українського народу.



Парламент також звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення рф геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.



Проектом Постанови доручається Голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав.



Також Голові Верховної Ради України надаються повноваження звернутися до Генеральної прокуратури, Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України щодо невідкладного вжиття заходів для належного документування фактів вчинення збройними силами російської федерації та її політичним і військовим керівництвом геноциду Українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів на території України, та ініціювання притягнення до відповідальності усіх винних осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада на черговому засіданні з початку війни визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні».Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.У четвер ВР ухвалила постанову №7276 про заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".Мета — визнання Верховною Радою України дій, вчинених збройними силами російської федерації та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії рф проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом Українського народу.Парламент також звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення рф геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.Проектом Постанови доручається Голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав.Також Голові Верховної Ради України надаються повноваження звернутися до Генеральної прокуратури, Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України щодо невідкладного вжиття заходів для належного документування фактів вчинення збройними силами російської федерації та її політичним і військовим керівництвом геноциду Українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів на території України, та ініціювання притягнення до відповідальності усіх винних осіб.

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