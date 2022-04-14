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Після удару по «Москві» кораблі РФ відійшли подалі від берегів України

Після удару по «Москві» кораблі РФ відійшли подалі від берегів України
У США спостерігають, що російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря у районі крейсера "Москви", відійшли на південь далі від українського берега.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, розповів високопоставлений чиновник міністерства оборони США.

"Ми помітили, що інші чорноморські кораблі, які діяли поблизу "Москви" або в північній частині Чорного моря, всі рушили далі на південь після пошкоджень, яких зазнала "Москва". Отже, вони всі, всі північночорноморські кораблі зараз відійшли подалі від північних районів, де вони діяли", - сказав чиновник.

Він також повторив коментарі речника Пентагону Джона Кірбі, що у США немає інформації про причину пошкодження крейсера "Москва".

США вважають, що судно зазнало значної шкоди, але нічого не знають про жертви серед екіпажу.

США припускають, що корабель зберіг плавучість і власних ходом вирушив, ймовірно, у Севастополь для ремонту.

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Теги: Росія, Україна, війна
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