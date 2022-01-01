Росіяни сплутали сільськогосподарські апарати з бойовими безпілотниками
Сьогодні, 19:48
Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими безпілотниками.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.
Російські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в одній із залишених українських частин окупантам вдалося виявити бойові безпілотні літальні апарати з розпилювачами для рідин.
«Ймовірно, дані літальні апарати могли застосовуватися для розпилення отруйних речовин для завдання шкоди як збройним силам росії, так і мирному населенню і сільгоспугіддям», - розповідали в пропагандистських медіа.
Насправді, це не бойові безпілотники, а сільськогосподарський мультикоптер DJI AGRAS T30. Дрони належать агрокомпанії з Херсонської області.
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Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.
Російські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в одній із залишених українських частин окупантам вдалося виявити бойові безпілотні літальні апарати з розпилювачами для рідин.
«Ймовірно, дані літальні апарати могли застосовуватися для розпилення отруйних речовин для завдання шкоди як збройним силам росії, так і мирному населенню і сільгоспугіддям», - розповідали в пропагандистських медіа.
Насправді, це не бойові безпілотники, а сільськогосподарський мультикоптер DJI AGRAS T30. Дрони належать агрокомпанії з Херсонської області.
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