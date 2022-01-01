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Росіяни сплутали сільськогосподарські апарати з бойовими безпілотниками

Росіяни сплутали сільськогосподарські апарати з бойовими безпілотниками
Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими безпілотниками.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

Російські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в одній із залишених українських частин окупантам вдалося виявити бойові безпілотні літальні апарати з розпилювачами для рідин.

«Ймовірно, дані літальні апарати могли застосовуватися для розпилення отруйних речовин для завдання шкоди як збройним силам росії, так і мирному населенню і сільгоспугіддям», - розповідали в пропагандистських медіа.

Насправді, це не бойові безпілотники, а сільськогосподарський мультикоптер DJI AGRAS T30. Дрони належать агрокомпанії з Херсонської області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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