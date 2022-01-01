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В «Азові» вважають, що деблокада Маріуполя – можлива

В «Азові» вважають, що деблокада Маріуполя – можлива
У полку «Азов» вважають, що деблокада Маріуполя є можливою.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник командира полку «Азов» з позивним «Калина».

«Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо. Ніхто з експертів та аналітиків не вважав можливим, щоби та група оборонців Маріуполя, увесь цей гарнізон буде так довго триматися», – наголосив він.

Він також додав, що у оборонців Маріуполя наразі вистачає духу для того, щоб захищати місто, «скільки потрібно».

Загін спеціального призначення «Азов» є одним з підрозділів, які захищають Маріуполь.

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Теги: Росія, Україна, війна
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