Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині





Про це Микола Лукашук.



"Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети. В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою поцілили – нині з‘ясовують фахівці", - йдеться в повідомленні.



Наразі окупантів на Дніпропетровщині немає, зазначає голова Дніпропетровської ОВА.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Дніпропетровщину прилетіла ворожа ракета.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети. В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою поцілили – нині з‘ясовують фахівці", - йдеться в повідомленні.Наразі окупантів на Дніпропетровщині немає, зазначає голова Дніпропетровської ОВА.

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