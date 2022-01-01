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Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині
На Дніпропетровщину прилетіла ворожа ракета.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

"Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети. В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою поцілили – нині з‘ясовують фахівці", - йдеться в повідомленні.

Наразі окупантів на Дніпропетровщині немає, зазначає голова Дніпропетровської ОВА.



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Теги: Росія, Україна, війна
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