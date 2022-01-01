Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині
Сьогодні, 20:59
На Дніпропетровщину прилетіла ворожа ракета.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.
"Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети. В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою поцілили – нині з‘ясовують фахівці", - йдеться в повідомленні.
Наразі окупантів на Дніпропетровщині немає, зазначає голова Дніпропетровської ОВА.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.
"Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети. В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою поцілили – нині з‘ясовують фахівці", - йдеться в повідомленні.
Наразі окупантів на Дніпропетровщині немає, зазначає голова Дніпропетровської ОВА.
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