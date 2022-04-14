Молдова звинуватила РФ у спробі завербувати своїх громадян на війну, – Reuters





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Напередодні британська розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей у самопроголошеній проросійській Придністровській Молдавській республіці.



"Такі дії не сприяють світові для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити",- заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.



Він не повідомив подробиць у справі вербування громадян Молдови Росією, але сказав, що представники МЗС його країни регулярно зустрічаються з послом РФ і що позиція Молдови щодо цього питання гранично зрозуміла.



Нагадаємо, цьогоріч у січні російські війська у Придністров’ї провели протипожежні навчання і тренування тиловиків. За даними української розвідки, російські спецслужби готували провокації проти військовослужбовців РФ у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну.



На початку березня невідомі підірвали міст, який сполучав Одеську область з Придністров'ям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молдова звинувачує російську армію в тому, що та намагається вербувати молдавських громадян,Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.Напередодні британська розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей у самопроголошеній проросійській Придністровській Молдавській республіці."Такі дії не сприяють світові для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити",- заявив міністр закордонних справ МолдовиВін не повідомив подробиць у справі вербування громадян Молдови Росією, але сказав, що представники МЗС його країни регулярно зустрічаються з послом РФ і що позиція Молдови щодо цього питання гранично зрозуміла.Нагадаємо, цьогоріч у січні російські війська у Придністров’ї провели протипожежні навчання і тренування тиловиків. За даними української розвідки, російські спецслужби готували провокації проти військовослужбовців РФ у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну.На початку березня невідомі підірвали міст, який сполучав Одеську область з Придністров'ям.

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