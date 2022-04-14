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Байден заявив, що готовий приїхати до України

Байден заявив, що готовий приїхати до України
Президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Білого дому.

На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.

На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден жартома запитав журналіста: "Ви готові поїхати?".

На запитання у відповідь: "А Ви?" президент США відповів: "Так".

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Теги: Росія, Україна, війна
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