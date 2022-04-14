Байден заявив, що готовий приїхати до України

Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України.



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На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.



На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден жартома запитав журналіста: "Ви готові поїхати?".



На запитання у відповідь: "А Ви?" президент США відповів: "Так".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що готовий особисто приїхати до України.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Білого дому.На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден жартома запитав журналіста: "Ви готові поїхати?".На запитання у відповідь: "А Ви?" президент США відповів: "Так".

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