Байден заявив, що готовий приїхати до України
Сьогодні, 22:01
Президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Білого дому.
На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.
На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден жартома запитав журналіста: "Ви готові поїхати?".
На запитання у відповідь: "А Ви?" президент США відповів: "Так".
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Білого дому.
На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.
На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден жартома запитав журналіста: "Ви готові поїхати?".
На запитання у відповідь: "А Ви?" президент США відповів: "Так".
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