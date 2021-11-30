У Ковелі біля школи 45-річний чоловік побив неповнолітнього юнака

У Ковелі біля школи 45-річний чоловік побив неповнолітнього юнака
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому. Інцидент трапився у Ковелі на спортивному майданчику однієї зі шкіл міста.

Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції.

Під час моніторингу мережі Інтернет працівниками поліції було виявлено відео, на якому зафільмовано бійку двох осіб.

Правоохоронці встановили учасників події, серед яких був неповнолітній. Сам інцидент відбувався вчора, 13 квітня, на спортивному майданчику однієї зі шкіл міста Ковеля.

Кривдником виявився 45-річний місцевий мешканець. Чоловік був одягнений у "камуфляж" , однак відношення до військової служби не має.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

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Теги: Волинь, Ковель, поліція, бійка
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