Посів на Волині виконали на 100%, – Погуляйко

Посів ярої пшениці на Волині виконали стовідсотково.Про це повідомили у Волинській військовій ОВА.Кажуть, весняні заморозки зумовили дещо пізніший старт весняно-польових робіт. Однак посів ярих зернових хоч і розпочався в третій декаді березня, проведений аграріями в рекордно стислі терміни.В області висіяли понад 16 гектарів тисяч пшениці, 25 тисяч га ячменю та понад 33,5 – вівса. Посів ярих зернових, зокрема пшениці, виконаний практично на 100 відсотків до намірів. Аграрії приступили до посівів кукурудзи та соняшника.До слова, Волинь очікує надходження 100 тон насіннєвої картоплі німецької селекції (еліта) сорту «Агрія». Вантаж, в якості гуманітарної допомоги, прямує з Франції. В даний час формуються перелік отримувачів посадкового матеріалу, в який включаються найбільш потужні картоплярі області.