Майже 200 дітей в Україні загинуло від рук російських окупантів

Майже 200 дітей в Україні загинуло від рук російських окупантів
В Україні внаслідок російської агресії загинуло 197 дітей, понад 350 отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року у результаті збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота із їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 115, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Зокрема в ході фіксації кримінальних правопорушень, що їх скоїли російські військові на території Гостомеля і Бучі Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

Також стало відомо, що в лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні поблизу селища Дитятки військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько і його неповнолітній син.

Крім того, кількість дітей, які загинули в результаті обстрілу залізничного вокзалу Краматорська, збільшилася до 7. У лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1014 навчальних закладів, з них 91 зруйновано повністю.

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Теги: окупанти, Росія, діти, війна, смерть дітей
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