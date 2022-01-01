Майже 200 дітей в Україні загинуло від рук російських окупантів
Сьогодні, 15:39
В Україні внаслідок російської агресії загинуло 197 дітей, понад 350 отримали поранення.
Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року у результаті збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота із їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 115, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
Зокрема в ході фіксації кримінальних правопорушень, що їх скоїли російські військові на території Гостомеля і Бучі Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.
Також стало відомо, що в лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні поблизу селища Дитятки військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько і його неповнолітній син.
Крім того, кількість дітей, які загинули в результаті обстрілу залізничного вокзалу Краматорська, збільшилася до 7. У лікарні померли ще дві дитини.
Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1014 навчальних закладів, з них 91 зруйновано повністю.
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Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року у результаті збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота із їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 115, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
Зокрема в ході фіксації кримінальних правопорушень, що їх скоїли російські військові на території Гостомеля і Бучі Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.
Також стало відомо, що в лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні поблизу селища Дитятки військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько і його неповнолітній син.
Крім того, кількість дітей, які загинули в результаті обстрілу залізничного вокзалу Краматорська, збільшилася до 7. У лікарні померли ще дві дитини.
Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1014 навчальних закладів, з них 91 зруйновано повністю.
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