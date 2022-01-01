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Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців

Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців
За наказом Президента Володимира Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку.

Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян.


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Теги: обмін полоненими, Росія, Україна
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