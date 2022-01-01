Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців

Володимира Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими.



Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук.



За її словами, обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку.



Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За наказом Президентасьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими.Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка реінтеграціїЗа її словами, обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку.Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію