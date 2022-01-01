Понад 20 тисяч українських вчителів виїхали за кордон

За кордон через військову агресію Росії виїхало понад 20 тисяч українських вчителів.Такі дані озвучив Міністр освіти та наукипід час єдиного ефіру українських телеканалів 14 квітня, пише"Маємо інформацію, що майже 22 тисячі вчителів виїхали за кордон", – зазначив очільник МОН.Він додав, що освітяни мають можливість влаштуватися у європейських країнах. Наприклад, вчителі можуть викладати українську мову та історію України, а також – вчителювати у суботніх школах."Це для того, щоб українські діти наздоганяли свою програму, не відчували себе відчуженими від освітнього процесу", – пояснив Сергій Шкарлет.Міністр додав, що освітні департаменти країн Європейського союзу підтримали українських освітян."Хочу відмітити Грецію, Францію, Польщу, Чехію, країни Балтії, Словенії. Я не знаю жодної країни Європейського союзу, яка б не підтримала нас і освітян в цей особливо важкий час", – додав він.