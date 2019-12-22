На Волині зловили двох чоловіків, які хотіли втекти за кордон

На Волині зловили двох чоловіків, які хотіли втекти за кордон
Правоохоронці на пунктах пропуску Устилуг та Ягодин викрили чоловіків, які перетинали кордон на виїзд з України з підробленими документами.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Жителі Києва та Херсона пред’явили працівникам прикордонної служби документи із ознаками підробки. За цими документами чоловіки призовного віку мали намір виїхати за межі держави. Реалізувати свій план їм не вдалося.

За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: За кордон, чоловіки призовного віку, воєнний стан, Устилуг, Ягодин, підроблені документи
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