«Путін сказав все з землею зрівняти»: розвідка перехопила розмову російського солдата про плани знищення міст





Про це йдеться в



Так, мобілізований військовослужбовець РФ Олег Карасьов розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня ні**я не зробимо, то все з землею рівняти».



За його словами, є розпорядження: «Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні**я просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ — ред.), що кожен день з танків пи**уємо, зі всієї х**ні, а їм по**й. Наших стріляють щодня».



Українська розвідка зазначає: ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва РФ, зокрема президента Путіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська розвідка за участі Нацполіції отримала перехоплення розмови військовослужбовця РФ, яка розкриває можливі плани російського командування щодо війни в Україні.Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.Так, мобілізований військовослужбовець РФрозповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня ні**я не зробимо, то все з землею рівняти».За його словами, є розпорядження: «Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні**я просунутися не можуть. Позасідали так, що кожен день з танків пи**уємо, зі всієї х**ні, а їм по**й. Наших стріляють щодня».Українська розвідка зазначає: ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва РФ, зокрема президента Путіна.

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