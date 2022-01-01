Командування ДШВ опублікувало відео останнього бою Героя України з Волині
Сьогодні, 01:32
Сержант Володимир Балюк з позивним "Балу" удостоєний звання Героя України посмертно. Кореспондентам АрміяInform вдалося отримати унікальні кадри його останнього бою з російськими окупантами.
Про це повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
На кадрах видно, як він влучним пострілом ліквідовує російських окупантів.
Сержант Володмир Балюк з побратимами активно знищував роійських окупантів за допомогою протитанкових комплексів. На жаль, відважний захисник загинув у бою.
Зауважимо, що Володимир Балюк жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.
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Про це повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
На кадрах видно, як він влучним пострілом ліквідовує російських окупантів.
Сержант Володмир Балюк з побратимами активно знищував роійських окупантів за допомогою протитанкових комплексів. На жаль, відважний захисник загинув у бою.
Зауважимо, що Володимир Балюк жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.
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