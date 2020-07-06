У Херсоні в заручниках перебувають 137 людей, незгодних з окупацією





Про це Людмила Денісова.



За даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.



“Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з’явився аналог донецької “Ізоляції” для катувань незгодних з окупаційним режимом”, – заявила Денісова.



Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів без електроенергії.



“Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає”, – йдеться у повідомленні.



До того ж, окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.



Окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через ЗМІ та соціальні мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Херсоні з’явився аналог донецької “Ізоляції” для катувань людей, які незгодні з окупацією, у місті викрадають активістів з проукраїнською позицією.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людиниЗа даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.“Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з’явився аналог донецької “Ізоляції” для катувань незгодних з окупаційним режимом”, – заявила Денісова.Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів без електроенергії.“Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає”, – йдеться у повідомленні.До того ж, окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.Окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через ЗМІ та соціальні мережі.

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