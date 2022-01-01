Російська армія втратила 19 900 солдатів та 160 літаків
Сьогодні, 10:41
Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 19900 осіб,
танків ‒ 753 од,
бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
артилерійських систем – 366 од,
РСЗВ ‒ 122 од,
засоби ППО ‒ 64 од,
літаків – 160 од,
гелікоптерів – 144 од,
автомобільної техніки ‒ 1437 од,
кораблі /катери ‒ 7 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 134.
Спеціальної техніки ‒ 25.
Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 19900 осіб,
танків ‒ 753 од,
бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
артилерійських систем – 366 од,
РСЗВ ‒ 122 од,
засоби ППО ‒ 64 од,
літаків – 160 од,
гелікоптерів – 144 од,
автомобільної техніки ‒ 1437 од,
кораблі /катери ‒ 7 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 134.
Спеціальної техніки ‒ 25.
Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
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