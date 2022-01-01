Російська армія втратила 19 900 солдатів та 160 літаків





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 19900 осіб,

танків ‒ 753 од,

бойових броньованих машин ‒ 1968 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ ‒ 122 од,

засоби ППО ‒ 64 од,

літаків – 160 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки ‒ 1437 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 134.

Спеціальної техніки ‒ 25.

Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 19900 осіб,танків ‒ 753 од,бойових броньованих машин ‒ 1968 од,артилерійських систем – 366 од,РСЗВ ‒ 122 од,засоби ППО ‒ 64 од,літаків – 160 од,гелікоптерів – 144 од,автомобільної техніки ‒ 1437 од,кораблі /катери ‒ 7 од,цистерн з ПММ ‒ 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 134.Спеціальної техніки ‒ 25.Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

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