Суд арештував ще 154 об’єкти майна сім’ї Медведчуків, – ДБР

Суд арештував ще 154 об’єкти майна сім’ї Медведчуків, – ДБР
13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

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Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. А Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

12 квітня 2022 року Віктора Медведчука затримали правоохоронці.

Державним бюро розслідувань продовжується робота з притягнення до відповідальності державних зрадників й конфіскації їх майна, як того вимагає закон.

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Теги: ДБР, Медведчук, Марченко
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