На Волині у водоймі виявили тіло чоловіка. ФОТО





Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Загиблим виявився Михайло Микитюк, який опівночі 28 березня пішов з дому й зник безвісти.







До слова, на пошуки чоловіка залучили понад 50 осіб.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 13 квітня, на Ковельщині, у водоймі дачного масиву, виявили тіло волинянина.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Загиблим виявився, який опівночі 28 березняДо слова, на пошуки чоловіка залучили понад 50 осіб.

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