На Волині у водоймі виявили тіло чоловіка. ФОТО

На Волині у водоймі виявили тіло чоловіка. ФОТО
Учора, 13 квітня, на Ковельщині, у водоймі дачного масиву, виявили тіло волинянина.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Загиблим виявився Михайло Микитюк, який опівночі 28 березня пішов з дому й зник безвісти.

На Волині у водоймі виявили тіло чоловіка. ФОТО


До слова, на пошуки чоловіка залучили понад 50 осіб.

На Волині у водоймі виявили тіло чоловіка. ФОТО








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Теги: Михайло Микитюк, виявили тіло, Ковельщина, дачний масив
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