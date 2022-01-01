На Волині у водоймі виявили тіло чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Учора, 13 квітня, на Ковельщині, у водоймі дачного масиву, виявили тіло волинянина.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Загиблим виявився Михайло Микитюк, який опівночі 28 березня пішов з дому й зник безвісти.
До слова, на пошуки чоловіка залучили понад 50 осіб.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Загиблим виявився Михайло Микитюк, який опівночі 28 березня пішов з дому й зник безвісти.
До слова, на пошуки чоловіка залучили понад 50 осіб.
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