Дерусифікація Луцька та оптимістичний прогноз від «Азова»: добрі новини від ВолиньPost за 14 квітня

14 квітня

П'ятдесята доба повномасштабної війни ‒ за плечима мужнього українського народу. П'ятдесятий день наші захисники чинять потужний опір загарбникам. Ми ‒ разом, ми ‒ сильні, тож невдовзі все буде Україна!продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу!Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата Українита його дружиниСеред арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.У Волинській обласній лікарні облаштувалася команда медичних фахівців із Київської обласної лікарні, яка передає досвід місцевим лікарям.Усього зі столичної лікарні до Луцька переїхало семеро медиків: хірурги-трансплантологи, координатор-трансплантолог і лікар-нефролог.За сприяння волинських прокуровів нашим військовим передали 74 транспортні засоби (легкові авто, вантажівки, вантажно-пасажирські, автомобілі підвищеної прохідності та причепи) і понад 35 тонн паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, 574 тисячі гривень застав, які вносили обвинувачені.Трохи доброї статистики для кожного українця. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 19900 осіб,танків ‒ 753 од,бойових броньованих машин ‒ 1968 од,артилерійських систем – 366 од,РСЗВ ‒ 122 од,засоби ППО ‒ 64 од,літаків – 160 од,гелікоптерів – 144 од,автомобільної техніки ‒ 1437 од,кораблі /катери ‒ 7 од,цистерн з ПММ ‒ 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 134.Спеціальної техніки ‒ 25.Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.На щастя, нам вдалося обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнили 8 цивільних, серед них - одну жінку.Для оформлення та отримання електронного квитка (персоніфікованого) необхідно пред’явити довідку про взяття на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної громади, паспорт громадянина України та документ, що дає право на пільгу (пільгове посвідчення).Кажуть, весняні заморозки зумовили дещо пізніший старт весняно-польових робіт. Однак посів ярих зернових хоч і розпочався в третій декаді березня, проведений аграріями в рекордно стислі терміни.В області висіяли понад 16 гектарів тисяч пшениці, 25 тисяч га ячменю та понад 33,5 – вівса. Посів ярих зернових, зокрема пшениці, виконаний практично на 100 відсотків до намірів. Аграрії приступили до посівів кукурудзи та соняшника.У США спостерігають, що російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря у районі крейсера "Москви", відійшли на південь далі від українського берега.У Луцьку представники медіаспільноти утворили ініціативну групу, яка візьме під контроль завершення декомунізації меморіалу (ще поки – меморіалу Вічної Слави), а також процес перейменування понад ста вулиць у місті.Журналісти сподіваються, що їхня ініціатива буде сигналом до дій і для інших громад області, адже, на жаль, досі у назвах вулиць на Волині є чимало проявів радянщини чи вшанування російських діячів чи явищ.«Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо. Ніхто з експертів та аналітиків не вважав можливим, щоби та група оборонців Маріуполя, увесь цей гарнізон буде так довго триматися», – наголосив заступник командира полку «Азов» з позивним «Калина».Російський крейсер "Москва", поки його буксирували в Севастополь, таки затонув після тривалої пожежі на борту!Насправді він пішов, ми знаємо в якому напрямку...