«Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів», – Зеленський. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 50 доби повномасштабної війни України та Росії.У відео зверненні президент зазначив, що Росія розпочала війну проти Україну не 24 лютого, а у 2014-му."14 тисяч загиблих за цей час. Чим відповів на це світ? Запитання так і залишилося риторичним, але саме тому вони вирішили, що можуть дозволити собі повномасштабну війну. Дехто досі сперечається, якої жорстокості мають бути санкції проти Росії, але що тут повторювати, якщо російські війська вже повторюють на нашій землі те, що Європа бачила хіба що під час Другої світової війни", - сказав президент.Глава держави додав, що за 50 днів вторгнення Росія показала, що для неї головна мішень – Донбас, адже саме Луганську та Донецьку область росіяни нищать так, ніби хочуть, щоб від них лишилося тільки каміння і щоб там не залишилося людей взагалі."Вони примусово забирають мешканців цих областей в свою армію, кидають їх у найстрашніші бої. Вони руйнують міста і села Донбасу, спалюють усе, що витримало 8 років тієї війни. Гордий і охайний Харків 80 років не бачив таких зннущань, які зараз принесла йому Росія. Чго можна досягти спаленням Харкова? Що можуть дати Росії руйнування на Салтівці чи на площі Свободи. Це питання про те, наскільки безглузде це вторгнення для РФ і наскільки воно самовбивче для всього, що Росія нібито захищає", - сказав президент.Також Володимир Зеленський і згадав про те, що Чернігів не переживав таких руйнувань з Х століття."З часів тієї Русі, на зв’язок з якою Росія колись претендувала. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала би себе саму. З нею це робили ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов на нашу землю сьогодні", - підкреслив президент.Президент пригадав, що в перші дні війни ніхто з сильних світу не вірив, що Україна так протистоятиме Росії, а багато хто радив залишити країну."Ніхто не знав, на скільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу та нашу можливість жити так, як цього хочемо ми, а не люди, які керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази на окупованих територіях і краде навіть звичайну побутову техніку", - йшлося у зверненні.Володимир Зеленський заявив, що окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні. Зеленський запевнив, що українці зроблять все, щоб такі звірства відбулися востаннє.«Питання «Як гарантувати безпеку для України і для Європи?» більше ніколи не буде риторичним. Ми цього не допустимо», - сказав Володимир Олександрович.Також президент України подякував за підтримку своїм іноземним колегам.«Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів. Я побачив велику щедрість у тих, хто і сам небагатий, я побачив рішучість у тих, кого глобальні лідери зазвичай не сприймали всерйоз. Я побачив, що демократичний світ має тих, чиєї волі достатньо для захисту свободи від нападу тиранії. Побачив політиків, які поводяться так, наче у них немає жодної влади і побачив не політиків, які зробили за 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство», - сказав Володимир Зеленський.Крім цього президент подякував усім українцям за боротьбу проти ворога.