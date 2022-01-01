Опублікували карту, на якій видно, куди окупанти відправляли награбоване в Україні
Сьогодні, 01:13
Мінцифри створили карту, яка показує, куди російські окупанти відправили награбоване з України. Тепер усі можуть побачити імена військових, які крали у мирних українців.
Карту вдалося створити завдяки даним з кур'єрської служби. Саме тої, якою окупанти відправляли додому пральні машинки та одяг, - повідомляє Канал24.
"Після відступу з Київської області, мародери відправляли ці речи з білоруського Мозиря, російських Курська та Железногорська й інших прикордонних міст. На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають та куди відправляли награбоване", – розповів міністр Михайло Федоров.
Він додав, що карта оновлюватиметься. З нею можна ознайомитися – за посиланням.
Зауважимо, на карті видно, що мародери є мешканцями не лише Богом забутих сіл, а й Москви та Санкт-Петербурга. Вага деяких посилок становила кілька тонн. Отримувачами переважно були дружини.
До речі, серед мародерів є рядові солдати, старшини та прапорщики.
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Карту вдалося створити завдяки даним з кур'єрської служби. Саме тої, якою окупанти відправляли додому пральні машинки та одяг, - повідомляє Канал24.
"Після відступу з Київської області, мародери відправляли ці речи з білоруського Мозиря, російських Курська та Железногорська й інших прикордонних міст. На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають та куди відправляли награбоване", – розповів міністр Михайло Федоров.
Він додав, що карта оновлюватиметься. З нею можна ознайомитися – за посиланням.
Зауважимо, на карті видно, що мародери є мешканцями не лише Богом забутих сіл, а й Москви та Санкт-Петербурга. Вага деяких посилок становила кілька тонн. Отримувачами переважно були дружини.
До речі, серед мародерів є рядові солдати, старшини та прапорщики.
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