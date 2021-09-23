В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору

В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору
Верховна Рада у четвер, 14 квітня, ухвалила закон №7186 про запровадження кримінальної відповідальності до 12 років ув'язнення за допомогу державі-агресору.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу парламенту.

За документ, у якому було враховано пропозиції президента Володимира Зеленського, проголосували 357 депутатів за мінімально необхідних 226.

Відповідно до закону, відтепер у Кримінальному кодексі з'являється стаття 111-2, яка за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, передбачає тюремний термін від 10 до 12 років із конфіскацією майна або без.

Під статтю підпадають такі дії:
реалізація або підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора;
будь-яке співробітництво, включаючи збір, підготовку та/або передачу матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.
Водночас на пропозицію президента із цього переліку прибрали пункт "інша добровільна взаємодія з представниками держави-агресора, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора".

Нагадаємо, 24 березня Рада ввела кримінальну відповідальність до 12 років в'язниці за допомогу державі-агресору, проте 6 квітня Зеленський її ветував і направив уже текст зі своїми пропозиціями.

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Теги: війна, закон, верховна рада
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