Google відключив платежі з Росії





Про це на повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного. Про це повідомили в компанії", - йдеться у дописі міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Google відключила платежі з Російської Федерції.Про це на повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров."Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного. Про це повідомили в компанії", - йдеться у дописі міністра.

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