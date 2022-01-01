Google відключив платежі з Росії

Google відключив платежі з Росії
Компанія Google відключила платежі з Російської Федерції.

Про це на повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного. Про це повідомили в компанії", - йдеться у дописі міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гугл, платежі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Google відключив платежі з Росії
Сьогодні, 02:41
В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору
Сьогодні, 01:54
Опублікували карту, на якій видно, куди окупанти відправляли награбоване в Україні
Сьогодні, 01:13
«Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів», – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:44
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору
Сьогодні, 01:54
Опублікували карту, на якій видно, куди окупанти відправляли награбоване в Україні Опублікували карту, на якій видно, куди окупанти відправляли награбоване в Україні
Сьогодні, 01:13
«Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів», – Зеленський. ВІДЕО «Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів», – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:44
Офіційно: крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув Офіційно: крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув
14 квітень, 23:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Google відключив платежі з Росії
Сьогодні, 02:41
 0
В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору
Сьогодні, 01:54
 0
Опублікували карту, на якій видно, куди окупанти відправляли награбоване в Україні
Сьогодні, 01:13
 0
«Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів», – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:44
 0
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8