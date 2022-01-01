Google відключив платежі з Росії
Сьогодні, 02:41
Компанія Google відключила платежі з Російської Федерції.
Про це на повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного. Про це повідомили в компанії", - йдеться у дописі міністра.
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Про це на повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного. Про це повідомили в компанії", - йдеться у дописі міністра.
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