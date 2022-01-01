Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»

Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Франція передасть Україні другу партію допомоги за місяць.

Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на допис у твіттері президента Франції Емануеля Макрона.

"Для підтримки України наші пожежники та рятувальники відправляють 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання. Це другий такий конвой за місяць", - повідомив у Твітер президент Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції запевнив Зеленського у солідарності Франції і готовності допомагати завершити війну.

"В Україні були скоєні жахливі злочини. Наші жандарми та експерти на місці допомагають українським і міжнародним криміналістам збирати докази і встановлювати відповідальних. Російське керівництво має бути притягнене до відповідальності. Без справедливості миру не буде", - наголосив Макрон.

Він нагадав, що Франція за ці 50 днів надала Україні військової допомоги на понад 100 млн євро.

"Ми постачаємо додаткові потужності. Я залучений у цей процес. У Європі ми також мобілізували 1,5 млрд євро для того, щоб спорядити українську армію, і ми продовжимо", - заявив президент Франції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Франція, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Сьогодні, 06:23
Росія просить Бразилії допомоги в уникненні санкцій, – ЗМІ
Сьогодні, 04:21
Google відключив платежі з Росії
Сьогодні, 02:41
В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору
Сьогодні, 01:54
Опублікували карту, на якій видно, куди окупанти відправляли награбоване в Україні
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Подолав понад три тисячі кілометрів: іспанець самотужки на мотоциклі привіз на Волинь медикаменти Подолав понад три тисячі кілометрів: іспанець самотужки на мотоциклі привіз на Волинь медикаменти
12 квітень, 19:12
Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО
12 квітень, 14:27
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
12 квітень, 02:28
У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29 У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
11 квітень, 23:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Сьогодні, 06:23
 0
Росія просить Бразилії допомоги в уникненні санкцій, – ЗМІ
Сьогодні, 04:21
 0
Google відключив платежі з Росії
Сьогодні, 02:41
 0
В Україні жорсткіше каратимуть за допомогу країні-агресору
Сьогодні, 01:54
 0
Опублікували карту, на якій видно, куди окупанти відправляли награбоване в Україні
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8