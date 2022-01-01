Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Сьогодні, 06:23
Франція передасть Україні другу партію допомоги за місяць.
Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на допис у твіттері президента Франції Емануеля Макрона.
"Для підтримки України наші пожежники та рятувальники відправляють 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання. Це другий такий конвой за місяць", - повідомив у Твітер президент Франції Еммануель Макрон.
Президент Франції запевнив Зеленського у солідарності Франції і готовності допомагати завершити війну.
"В Україні були скоєні жахливі злочини. Наші жандарми та експерти на місці допомагають українським і міжнародним криміналістам збирати докази і встановлювати відповідальних. Російське керівництво має бути притягнене до відповідальності. Без справедливості миру не буде", - наголосив Макрон.
Він нагадав, що Франція за ці 50 днів надала Україні військової допомоги на понад 100 млн євро.
"Ми постачаємо додаткові потужності. Я залучений у цей процес. У Європі ми також мобілізували 1,5 млрд євро для того, щоб спорядити українську армію, і ми продовжимо", - заявив президент Франції.
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Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на допис у твіттері президента Франції Емануеля Макрона.
"Для підтримки України наші пожежники та рятувальники відправляють 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання. Це другий такий конвой за місяць", - повідомив у Твітер президент Франції Еммануель Макрон.
Президент Франції запевнив Зеленського у солідарності Франції і готовності допомагати завершити війну.
"В Україні були скоєні жахливі злочини. Наші жандарми та експерти на місці допомагають українським і міжнародним криміналістам збирати докази і встановлювати відповідальних. Російське керівництво має бути притягнене до відповідальності. Без справедливості миру не буде", - наголосив Макрон.
Він нагадав, що Франція за ці 50 днів надала Україні військової допомоги на понад 100 млн євро.
"Ми постачаємо додаткові потужності. Я залучений у цей процес. У Європі ми також мобілізували 1,5 млрд євро для того, щоб спорядити українську армію, і ми продовжимо", - заявив президент Франції.
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